Смертельное ДТП на трассе на Донетчине: Погибли двое жителей Запорожья (Фото)

Сегодня, 31 октября, в результате ДТП на трассе в Лиманском районе (Донецкая обл.) погибли два человека. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

На автотрассе между Луганской и Донецкой областями «Кременная – Лиман» в 10:00 произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Toyota Hilux под управлением 44-летнего жителя Славянска (Донецкая обл.) с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 42-летнего жителя Запорожья.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» и пассажир – 31-летняя жительница Запорожья – от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого автомобиля, 35-летняя жительница Запорожья, с телесными повреждениями госпитализирована в Кременское РТМО.

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