НАТО на стороне Украины: Столтенберг осудил агрессию РФ в Крыму и на Донбассе

Все члены НАТО осуждают агрессию России в Крыму и на Донбассе, и едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня со мной 29 представителей Североатлантического совета и представитель Северной Македонии, которая вскоре станет 30-м членом – так что все страны Альянса представлены сегодня в Киеве. Каждый посол представляет свою собственную страну, и каждая страна поддерживает вас, чтобы и в будущем вы знали – НАТО будет на вашей стороне», – сказал он.

«Более 5 лет назад российские солдаты аннексировали Крым. Этот акт агрессии нанес тяжелый удар Украине, и он подорвал мир и стабильность во всей Европе. НАТО не воспринимает и не будет воспринимать аннексию Крыма», – подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом и прекратить свою агрессию на Донбассе.

«Все члены Альянса из Европы и Северной Америки едины в осуждении поведения России», – заверил он.

Представитель Альянса приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и акцентировал на том, что такие шаги помогают выполнению Минских соглашений.

«Россия несет большую ответственность за выполнение этих соглашений. Россия должна прекратить свою поддержку боевиков и наемников на востоке Украины, она должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории. А наблюдатели ОБСЕ должны получить полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. И РФ должна понести ответственность за уничтожение самолета МН17, когда погибли 298 человек», – заявил Столтенберг.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Также в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину состоялось заседание Комиссии Украина – НАТО. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обговорили ситуацию на Донбассе и в Азовском море.

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