Снятие блокады Донбасса: Мнение министра развития экономики Украины

Снятие блокады Донбасса – это политический вопрос, а не экономический. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
«Экономика всегда приспособится. Мы знаем, что не всегда блокада работает, если честно – немного работает, немного не работает, и становится сложнее. Поэтому, на самом деле, это не экономический вопрос, это вопрос политический», – сказал он.
«Я – за развитие экономики, скажу дипломатично. Я за то, чтобы украинцы были богатыми. Для этого нам нужен мир, и это нужно нам на наших условиях. Нам нужно, чтобы была целостная страна. Если мы этого добьемся, тогда вопрос блокады будет снят», – заявил Милованов.
Министр развития экономики Украины убежден, что экономический форум, который прошел в Мариуполе, показал, что инвесторы готовы инвестировать в подконтрольный Украине Донбасс, несмотря на наличие рядом вооруженного конфликта. При этом он считает, что после урегулирования вооруженного конфликта экономику Донбасса нужно будет не только восстанавливать, но и развивать там новые направления бизнеса.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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