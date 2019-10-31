Хотел избавиться от нечистой силы: Житель Луганщины устроил погром в церкви (Фото)

В селе Невское (Кременской р-н, Луганская обл.) 36-летний местный житель, сломав замок, проник в церковь, где устроил погром и повредил имущество. Полицейские «по горячим следам» установили личность мужчины. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Следственно-оперативная группа вместе с руководством отдела полиции и кинологами, немедленно прибывшие на место происшествия, провели комплекс оперативных мероприятий и установили личность преступника. Им оказался 36-летний местный житель, который объяснил, что после конфликта в семье он отправился в храм "избавляться от нечистой силы, которая им овладела"», – рассказала Погукай.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 178 УК Украины «Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий». Продолжаются следственные действия.

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