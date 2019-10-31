Из-за режима «желтый»: Жители Донбасса обеспокоены и опасаются за свои права

Жители Донецкой и Луганской областей обеспокоены и опасаются за свои права, а также объективность в действиях военных и правоохранительных органов, в связи с введением в зоне операции Объединенных сил (ООС) «желтого» режима безопасности. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«За вчера и сегодня я получил очень много сообщений от гражданского населения Луганской и Донецкой областей относительно введения режима безопасности "Желтый". Люди обеспокоены и опасаются за свои права, а также объективность в действиях военных и правоохранительных органов», – написал он.

Представитель омбудсмена просит граждан не паниковать. «Я связался со всеми руководителями правоохранительных органов Луганской и Донецкой областей, а также штабом ООС. Представительство уполномоченного в Луганской и Донецкой областях будет реагировать на каждый случай нарушения прав жителей региона. Сотрудники представительства на постоянной связи, мои мобильные номера телефонов не изменились. Если видите предпосылки нарушений ваших прав – сразу обращайтесь», – добавил Лисянский.

По его словам, уполномоченный РПУ по правам человека Людмила Денисова лично держит ситуацию на контроле.

Если ваши права были нарушены, то к Павлу Лисянскому можно обращаться по телефонам:

+38 096 868 85 02;

+38 099 317 85 02.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе проведения ООС приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый». По информации пресс-центра штаба ООС, главная цель введения «желтого» режима в зоне проведения ООС – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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