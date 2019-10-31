Марьинка и Красногоровка: Стало известно, сколько восстановили домов, пострадавших от обстрелов (Фото)

В Донецкой области в прифронтовых городах Марьинка и Красногоровка продолжаются ремонтно-восстановительные работы жилых домов частного сектора, которые пострадали в результате артиллерийских обстрелов с начала боевых действий 2014 года. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Марьинской райгосадминистрации на своей странице в Facebook.
Так, за счет областного бюджета были приобретены необходимые строительные материалы для проведения первоочередных восстановительных работ и переданы Донецкой облгосадминистрацией на баланс военно-гражданских администраций вышеупомянутых городов. Восстановительные работы начали проводиться силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с конца 2017 года.
По данным пресс-службы, с начала работ проведены работы на 346 частных жилых домах:
- Марьинка – 170 домов;
- Красногоровка – 176 домов.
Из которых в 2019 году:
- Марьинке – 102 дома;
- Красногоровке – 98 домов.
К проведению ремонтных работ за все время было привлечено около 150 человек и 11 единиц техники.
«Вопрос восстановления разрушенного жилья находится на постоянном контроле, работа в данном направлении продолжается», – подытожили в Марьинской райгосадминистрации.
Напомним, по данным главы Донетчины Павла Кириленко, в Донецкой области требуют восстановления более 5 тыс. 600 домов, которые были разрушены или повреждены в результате боевых действий.
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