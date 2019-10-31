Средняя пенсия в Украине: Как изменился размер выплаты по видам за 3 месяца

В Украине за III квартал средний размер пенсионной выплаты вырос на 0,5% против 13,6% – за I полугодие. Общая численность пенсионеров в стране за 3 месяца почти не изменилась и равна 11 млн 349 тыс. 187 человек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как выросла пенсия с 1 июля по 1 октября текущего года. На начало октября средний размер пенсии составил 3 020 грн, а квартал назад он был 3 006 грн. При этом с 1 января по 1 июля 2019 года средняя пенсия поднялась с 2 646 грн до 3 006 грн.

Дорошенко привел данные об изменении размера пенсий по видам выплат, от самого большого роста до наименьшего:

1. Пенсия по инвалидности:

на 1 октября текущего года – 2 450 грн. Ее получало 1 млн 380 тыс. 321 человек.

на 1 июля средняя пенсия составляла 2 402 грн, которую получало 1 млн 370 тыс. 16 граждан.

Рост среднего размера пенсии произошел на 2%.

2. Пенсия по случаю потери кормильца:

на начало октября это 2 687 грн и 521 тыс. 390 получателей.

на конец I полугодия она равнялась 2 661 грн. А начислена она была 520 тыс. 144 украинцам.

Темпы роста среднего показателя за III квартал 2019 года – 1%.

3. Пожизненное денежное содержание судей:

на конец III квартала средняя пенсия составляет 45 578 грн, которую получают 3 тыс. 339 граждан.

а на конец II квартала она была 45 305 грн, а количество получателей – 3 315 лицам.

Средний показатель вырос на 0,6%.

4. Пенсии за выслугу лет:

на 1 октября – 2 785 грн. Ее получало 222 тыс. 620 человек.

1 июля этого года – 2 773 грн, которую ПФУ платил 225 тыс. 776 лицам.

Повышение произошло на 0,4%.

5. Пенсия военнослужащих:

в октябре составила 4 843 грн, которую получали 553 тыс. 784 человека;

в июле средняя выплата была 4 827 грн, которую получило 553 тыс. 717 граждан.

Темпы роста среднего показателя за I полугодие произошло лишь на 0,3%.

6. Пенсии по возрасту:

на 1 октября – 3 016 грн при 8 млн 588 тыс. 595 пенсионерах;

на 1 июля – 3 009 грн, которую доставили 8 млн 595 тыс. 766 украинцам.

Средний размер повысился всего на 0,2%.

7. Социальная пенсия за последние 3 месяца не изменилась. Она в среднем составляет 1 570 грн. Изменилась только количество тех, кто получает. Если в июле ее получало 81 тыс. 178 человек, то в октябре таких стало почти на 2 тысячи меньше – 79 тыс. 138 человек.

«Как видим, наибольшая категория пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, за III квартал сократилась более чем на 7 тысяч человек, а пенсии выросли за 3 месяца всего на 0,2%. Если сравнить с первым полугодием "предшественников", то пенсии выросли на 13,6%, с 2 648 грн, на 1 января, до 3 009 грн, на 1 июля», – резюмировал Алексей Дорошенко.

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