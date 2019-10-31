Двери НАТО остаются открытыми для Украины, – Столтенберг

Двери НАТО остаются открытыми для Украины, но путь к членству в Альянсе нелегкий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Как суверенное государство Украина имеет право выбирать собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО нелегкая. Тем, кто хочет этого необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы», – сказал он.
«Но, в конце концов, членство в НАТО – это решение членов Альянса и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за границами страны не имеет права вето – время сфер влияния в прошлом», – заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь Альянса также подчеркнул, что все члены НАТО осуждают агрессию России в Крыму и на Донбассе, и едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Также в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину состоялось заседание Комиссии Украина – НАТО. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обговорили ситуацию на Донбассе и в Азовском море.
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