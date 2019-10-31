Ситуация в пунктах пропуска днем 31 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Смайл»: «11:17. Майорск в Горловку машин 20-25»;

«Смайл»: «12:04. Майорск пешие человек 70»;

«susy64»: «12:30. Бахмут – Горловка. Машин до 40+. Пеших под навесом, прибывают. С утра перебои со светом, периодически все зависают. На "нулевом" украинском очень много пеших. На ДНР-ии – на въезд сетка пустая, на выезд треть сетки. Машин на выезд перед паспортным до 30, на полиции до 10, за шлагбаумом до 10- ти»;

Андрей: «12:35. Горловка в Бахмут машин 130, движение слабое, но есть»;

«N»: «12:58. 11:00 пол-сетки пешеходы. КПП "Горловка". Мы в машине впереди около 60 машин, сзади еще больше»;

Андрей: «13:50. Горловка в Бахмут пропускают по 10 машин в час»;

«N»: «14:10. С 6 до 14 ДНР КПП "Горловка". В 15 уже и Украину прошли».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«M»: «10:03. "Каргилл" в Донецк. 35 основной и 10 льгота»;

«Vio»: «10:03. А из Донецка подскажите»;

«М»: «10:05. Не видно! Но в начале моста никого нет. Мост пустой»;

Andriy: «11:06. "Каргилл" в Курахово. Очередь на мост. Льгота почти до туалета»;

Вячеслав: «11:35. "Каргилл" в сторону Украины: общая 80 машин, льготная 40»;

Вячеслав: «12:04. "Каргилл" – слабо. За полчаса пять машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Таня: «10:48. Направление: Мариуполь – Донецк: ни авто, ни пеших нет нигде, в т.ч. в Еленовке»;

Александер: «11:00. Еленовка до полиции 46»;

Татьяна: «11:14. Из Донецка в Еленовке. На время около 10 утра было машин 60 и льготы мало»;

Dima: «11:59. Еленовка 10 машин до полиции»;

Владимир: «12:44. Еленовка в Украину машин 20 + льгота машин 7. Движение есть. Ехать можно»;

Alexander: «13:16. Еленовка в Украину до 15 авто за постом МВД. Можно ехать»;

Юлия: «14:18. Еленовка из Донецка машин 20 перед МГБ».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Andrey: «12:32. В Октябре в Мариуполь 20 машин, льготы нет»;

Andrey: «13:15. Октябрь в Донецк до 5 машин»;

Andrey: «13:16. Пищевик (Гнутово) в Мариуполь 6 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:23. Станица. Сегодня с 50 лет первый автобус в 8:00 (людей на 2 с небольшим автобуса) на ЛНР стояли около 15 минут. В Украину 2 пролета железного навеса. Пускали быстро. В 9:15 в Украине, обратно в это время пусто».

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