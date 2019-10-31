В поселке живут единицы: Что происходит сейчас в Петровском

Следующим участком разведения войск на Донбассе станут районы населенных пунктов Богдановки и Петровского (Донецкоя обл.). Поселок Петровское находится в Старобешевском районе и контролируется незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Людей там почти не осталось, большинство домов разрушены и везде стоят таблички «Мины», передает «Радио Свобода».

В район Золотого-4 на Луганщине, где разведение войск происходит со вторника, 29 октября, украинских журналистов не пускают. Объясняют запрет, в частности, секретностью процесса разведения. Между тем, на территории под контролем «ЛНР» тамошние «журналисты» передвигаются достаточно свободно.

Так, один из так называемых журналистов российских гибридных сил Андрей Трубецкой, на своих страницах в соцсетях опубликовал фотографии Петровского, на берегу реки Кальмиус. Судя по снимкам, вблизи поселка расположена одна из мониторинговых вышек с камерой ОБСЕ, однако, людей в поселке почти не осталось. Сам Трубецкой отмечал, что «постоянно здесь живут единицы».

Большинство домов в поселке разрушены полностью или частично. А само Петровское, кажется, полностью заминировано – чуть ли не везде размещены таблички с надписью: «Мины!».

По словам заместителя командующего операции Объединенных сил, руководителя подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе генерал-майора Богдана Бондаря, на участке «Богдановка-Петровское» разведение может начаться 4–5 ноября. Однако процесс может сорваться в случае, если НВФ хотя бы раз в течение недели нарушат режим тишины.

Как отметил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, разведение будет зеркальным и по всей линии фронта. Для того, чтобы этот процесс начался, в определенных населенных пунктах прекращение огня должно сохраняться как минимум неделю. Причем, как сообщал пресс-центр ООС, вес в мониторинге и фиксации обстрелов имеют только данные ОБСЕ.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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