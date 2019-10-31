Изъяли гаджеты: В Донецке «МГБ ДНР» отпустило арестованного блогера

В Донецке «министерство госбезопасости ДНР» выпустило местного блогера, которого задержали вчера, 30 октября. Об этом сегодня, 31 октября, в соцсети сообщил член «общественной палаты ДНР» Александр Болотин.

Блогера, публикующегося под ником «Сеня Анатолич Варм», отпустили поздно вечером 30 октября. При этом у него изъяли телефоны и иные гаджеты. «Сеня дома! Средства связи изъяты силовиками. Ответить не сможет. За инфу я лично ручаюсь! Он дома!», – написал Болотин.

«Вчера полдня [он] просидел в МГБ. Вечером его отпустили», – дополнил Болотин.

Также он сообщил, что блогер сам закрыл свои аккаунты в соцсетях.

Как сообщалось ранее, 30 октября в Донецке был задержан местный блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм» (настоящее имя – Сергей). Предварительная причина – за деятельность в соцсетях. «Сеня Анатолич Варм» – это псевдоним в соцсетях жителя Донецка, поддерживающего «ДНР», но не согласного с некоторыми моментами реализации данного «проекта». Блогер отличался критикой нынешней «власти ДНР» не столько на своих страницах в соцсетях, сколько в закрытых группах, в комментариях под постами иных местных «оппозиционеров». Судя из предыдущих постов «Варма», он работает в одном из вузов Донецка, скорее всего, в «Донецком национальном университете ДНР». Сергей воспитывает 18-летнюю дочь, которая больна онкологическим заболеванием.

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