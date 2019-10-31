На Донетчине НВФ обстреляли район Новогригорьевки из гранатометов

В районе Новогригорьевки (Донецкая обл.) сегодня, 31 октября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала текущих суток до 12:30 враг открывал огонь по нашим военным 1 раз в Донецком направлении», – говорится в сообщении.

Уточняется, что около 8 утра со стороны неподконтрольного Украине населенного пункта Белая Каменка начался обстрел оборудованных неподалеку Новогригорьевки опорных пунктов подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, который продолжался полчаса.

«Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», – сообщили в Минобороны.

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