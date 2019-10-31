В «Л-ДНР» на предприятия рассылают повестки о призыве на военные сборы

На неподконтрольной Украине территории Донбасса «власти» объявили о проведении военных учений. На предприятия рассылают повестки о призыве на сборы. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на фоне процессов разведения войск русская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований(НВФ)», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР, в рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления НВФ и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации для отработки практических действий на местности.

Уточняется, что в то же время, «военными комиссариатами» «администраций республик» в адрес предприятий разосланы повестки о призыве рабочих на военные сборы.

«Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ», – добавили в Минобороны.

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