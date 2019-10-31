На Луганщине осудили троих мужчин за надругательство над могилами

В Лисичанске (Луганская обл.) осудили троих местных жителей, которые систематически демонтировали металлические ограждения и цепи на могилах и сдавали на металлолом. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Лисичанским местной прокуратурой поддержано в суде публичное обвинение в уголовном производстве в отношении трех жителей г. Лисичанска, которые обвинялись в совершении надругательства над могилами и похищении металлических предметов с кладбища», – говорится в сообщении.

Так, установлено, что в течение января-февраля 2017 года злоумышленники, по предварительному сговору между собой, пренебрегая нравственными устоями общества, демонтировали ограждения на местах захоронения и снимали металлические цепи. Украденное вандалы сдавали на металлолом. Правонарушители систематически разворовывали могилы на местном кладбище.

Лисичанский городской суд признал обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК Украины, и назначил наказание двум лицам в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, ранее судимому мужчине – 5 лет 4 месяца лишения свободы с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).

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