«Мы Украина? Или мы серая зона?»: В Золотом продолжается разведение войск

На Луганщине в Золотом-4 продолжается разведение сил и средств. В то же время, местные жители столкнулись с вопросами, ответы на которые получить пока не могут. В свою очередь, власти региона поясняют, что отведение необходимо для продолжения мирных переговоров и открытия первого в регионе автомобильного пункта пропуска, передает «Радио Свобода».

По словам местной жительницы, Марины Данилкиной, ночью взрывов в Золотом-4 она не слышала. Однако, утверждает женщина, сейчас похолодало, и все двери и окна закрыты. Стрелковое оружие и легкие минометы в таких условиях можно и не услышать. Сейчас же местных жителей беспокоит вопрос перекрытых улиц, а также статуса, в котором находится населенный пункт.

«Вот мы не знаем, какая ситуация у нас. Мы Украина? Или мы серая зона? Некому задать этот вопрос. Все перекрыто. Я не могу выехать со своей улицы. Выехать можно только через контрольно-пропускной пункт. Все. Это мне 3 км объезжать», – говорит Марина Данилкина.

Частично разъяснил ситуацию новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Сергей Гайдай. Сейчас, отметил он, в Золотом более-менее спокойно.

«Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет. Я бываю в Золотом. Так же планирую поехать в выходные, как будет свободное время. Если увижу, что там какая-то критическая ситуация, то я доложу об этом. Но сейчас там более-менее спокойно», – сказал Гайдай.

Он заявил, что отведение сил – не отступление. Это нужно для продолжения переговоров. В том числе, благодаря этому, возможно, удастся договориться об открытии автомобильного пункта пропуска в этом районе. Правда, Сергей Гайдай не уточнил, есть ли уже об этом договоренность с «ЛНР».

Кроме того, новый руководитель обладминистрации попросил не называть территорию, откуда отходят военные – «серой зоной». Это будет демилитаризованная зона. И бросать живущих там людей никто не собирается. В то же время глава областной ВГА считает, что в Золотом постоянно должны находиться усиленные патрули полиции.

«Я понимаю, что где-то та сторона нас вновь может обмануть. Я все это понимаю. Поэтому, даже если мы будем четко понимать, что там все нормально, все равно постоянное присутствие там полиции дает дополнительную безопасность», – подчеркнул он.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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