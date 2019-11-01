Условия мира на Донбассе: Удастся ли Зеленскому договориться с Путиным

Если на Донбассе продолжится и дальше разведение сил и средств, то встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина состоится и может принести свои результаты. Такое мнение выразил политолог Михаил Дяденко, передает «Слово і Діло».

Политолог акцентировал, что Владимир Зеленский неоднократно выражал желание встретиться с Владимиром Путиным. По его мнению, в команде президента было достаточно времени, чтобы подготовиться.

«Зеленский хочет услышать от Путина условия, при которых можно ускорить мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Поэтому, вероятно, он готов к такому разговору. Наверное, президента подготовили к тому, какие вопросы может задавать Путин, какой у него стиль поведения», – пояснил эксперт.

По мнению Дяденко, при условии продолжения разведения сторон на линии разграничения, встреча Зеленского с Путиным состоится. Он не исключил, что лидеры Украины и РФ могут достичь договоренностей по итогам встречи.

«Могут договориться о проведении выборов, постепенной передаче контроля над границей. От Украины потребуется принятие закона об амнистии, корректировка законодательства для выборов на территориях ОРДЛО*», – считает Михаил Дяденко.

В свою очередь, политолог Владимир Золотарев, наоборот, отметил, что не стоит ожидать, что Путин и Зеленский что-то решат для войны и установления мира, поскольку у них диаметрально противоположные интересы.

Возможно, уточнил он, под понятием «закончить конфликт» подразумевают некую мягкую капитуляцию, но тогда нужно обозначить, что это значит и какими будут последствия. «То есть, что Украина отдает, с чем соглашается ради прекращения войны?» – подчеркнул эксперт.

«Однако ни один президент в здравом уме не будет ничего сдавать РФ. Это значит самому выбить стул из-под себя», – обратил внимание Золотарев.

Кроме того, по его мнению, не стоит переоценивать переговоры как таковые, результаты все равно готовят советники. «Президенты играют, скорее всего, декоративную функцию. Технические вещи решают советники», – отметил политолог.

По его словам, личная встреча нужна, чтобы посмотреть друг другу в глаза и понять, что за человек напротив тебя, чтобы потом это учитывать в своем поведении по отношению к стране. К такой роли Зеленский готов. Он тоже человек непростой. Даже для того, чтобы достичь успеха в шоу-бизнесе, нужны определенные качества, и в значительной степени они совпадают с качествами правителя.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: