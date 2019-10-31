Миграция в Украине: В каких регионах живет больше всего переселенцев (Инфографика)

В Украине по состоянию на конец августа этого года насчитывалось 1 млн 404 тыс. 926 переселенцев из неподконтрольного Донбасса и Крыма. Больше всего внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) живет в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, и в Киеве. При этом количество зарегистрированных переселенцев увеличилось в августе (по сравнению с июлем) на 6000 человек, передает «Слово і Діло».

Так, больше всего переселенцев живет в Донецкой области – 494 тыс. 500 человек, Луганской области – 274,2 тыс. человек, а также в Киеве – 152 тыс. 100 человек, в Харьковской области – 131 тыс. человек. Меньше ВПЛ по-прежнему, зарегистрировано на западе Украины: в Тернопольской и Черновицкой областях.

Количество зарегистрированных переселенцев за август увеличилось на 6 тыс. человек. Чаще всего переселенцы регистрировались в Донецкой области и столице – 2,4 тыс. человек и 943 человека соответственно. Снимались с регистрации в Житомирской и Закарпатской областях.

При этом, по сравнению с августом прошлого года количество переселенцев уменьшилось на 115 тыс. 11 человек.

Инфографика: «Слово і Діло»

Также, в августе этого года государство предоставило переселенцам 251,1 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Для сравнения, в августе прошлого года эта сумма составляла 250 млн грн.

Инфографика: «Слово і Діло»

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