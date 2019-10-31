Это «вызов для Путина»: Что говорят в Германии о разведении сил в районе Золотого

Уступки, на которые идет власть Украины, активизировали мирный процесс на Донбассе. Но остаются также и риски для Киева. Такое мнение выразил депутат Бундестага от партии канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер, комментируя начало процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.), передает «Deutsche Welle».

По его словам, активизация мирного процесса на Донбассе потребует от России также принятия конкретных шагов для мирного урегулирования в регионе.

«Уступки, на которые пошел президент Украины Владимир Зеленский, впервые за три года привели к сдвигам в этом конфликте, который затянулся, и поставили таким образом большой вызов перед Россией», – отметил Кизеветтер.

Он добавил, что теперь «для Путина будет сложно избегать конструктивных шагов». И напомнил, что сами минские договоренности содержат уступки для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на которые Киев согласился.

По мнению политика, Украина должна чувствовать себя обязанной это выполнять. «Санкционная политика Запада была бы не оправдана, если бы Украина сейчас в этом процессе медлила и тем самым также оттягивала бы на годы процесс реформ внутри страны, и, если бы конфликт на Востоке при этом постепенно не решали», – считает Кизеветтер.

В то же время политик видит и риски, связанные с тем, что Россия может в любой момент сорвать процесс реинтеграции на Донбассе, осуществляя фактически непрерывную военную поддержку незаконных вооруженных формирований (НВФ) в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Вместе с тем представитель ХДС считает, что должны также активизироваться переговоры о возможности развернуть на Востоке Украины миротворческую миссию Организации Объединенных Наций (ООН), которая должна была «обеспечить мирные выборы и разделить стороны конфликта». Он считает, что такая миссия могла бы также контролировать российско-украинскую границу, чтобы не допустить незаконное перемещение лиц и оружия.

Необходимость присутствия «голубых касок» на Донбассе отмечает и представитель внешнеполитического комитета Бундестага от фракции Свободной демократической партии СвДП (либералы) Рената Альт. По ее словам, политические шаги возможны только в случае выполнения условий безопасности.

«За отводом оружия и войск должны следить и подтверждать международные наблюдатели. Граница между Украиной и РФ должна тоже контролироваться международными силами, чтобы не допустить ее незаконное пересечение. Миссия "голубых касок" может ввести длительное прекращение огня и следить за его выполнением», – отметила Альт.

Как последний шаг, по ее словам, должны быть распущены «правительства» и «народные республики» и заменены переходными администрациями, которые, как это предусмотрено «формулой Штайнмайера», должны обеспечить проведение выборов в регионе. И здесь украинское правительство должно сдержать свое слово и провести свободные и честные выборы в неподконтрольных районах, как только там будут соответствующие условия для этого.

Комментируя отвод сил и средств в Золотом, Рената Альт заметила, что этот шаг, как и соблюдение режима прекращения огня, является «базовой предпосылкой для любого дальнейшего прогресса» в мирном процессе. Но в то же время, по ее словам, каждая договоренность Киева с Москвой должна иметь поддержку в украинском обществе, «иначе прочного мира быть не может».

В свою очередь, депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и уполномоченный по вопросам сотрудничества с Россией, странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии Дирк Визе напоминает, что нынешнее разведение в Золотом касается только площади в 2 кв. км, тогда как длина линии разграничения составляет 430 км. «Поэтому об "отводе войск в восточной Украине" речь не идет», – считает он.

По его словам, путь к миру на Донбассе лежит в пошаговом воплощении в жизнь минских соглашений.

«Нынешнее развитие событий, которое прежде всего инициировано украинской стороной, дает нам конкретную надежду, что теперь будет продолжаться движение по этому пути (реализации минских соглашений, – ред.)», – сказал Визе.

Он выразил надежду, что следующие конкретные шаги на пути достижения мира на Донбассе может принести запланированный саммит «нормандской четверки» – президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии. «Россия также должна быть ответственной и прежде всего прекратить военную и логистическую поддержку сепаратистов», – подытожил представитель немецкого правительства.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: