Монетизация льгот в Украине: Юрист разъяснила, как будут выплачивать средства

В Украине с октября этого года стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. О механизме предоставления льгот рассказала юрист общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Юлия Полехина, сообщается на сайте организации.

Так, параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через АО «Ощадбанк».

Для этого «Ощадбанк» будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. Затем, «Ощадбанк» будет переводить средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и «Ощадбанком»

Подчеркивается, что для этого не нужно заключать никаких дополнительных соглашений, писать дополнительные заявления.

В случае с наличной выплатой льгот, получатель льгот подает заявление структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения до 15 октября (15 мая), в котором указываются выплатные реквизиты. Выплата льготы осуществляется в денежной наличной форме с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время. Квитанция, в свою очередь, будет приходить с указанием полной суммы оплаты, а средства, которые предусмотрены как льгота, будут направляться на личный счет.

Льготники, которым предоставляется льгота в денежной форме, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы льготы, перечисленной управляющим, объединениям, исполнителям коммунальных услуг или выплаченной таким льготникам наличными.

Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения предоставляют 22 числа каждого месяца управляющим, объединениям, исполнителям коммунальных услуг списки льготников, которым начислена льгота в текущем месяце, в которых указывается форма получения льготы, и данные об учетных записях льготников, которые ведутся «Ощадбанком».

За информацией, касающейся каких-либо вопросов, связанных с начислением льготы, льготникам нужно обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Льготы, на которые распространяется монетизация:

1) жилищные услуги – услуги по управлению многоквартирным домом;

2) коммунальные услуги – газоснабжение, электроэнергия, тепловая энергия, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, водоотведение, услуги, касающиеся бытовых отходов;

3) оплата взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив (далее – объединение), а именно:

расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, выполнения санитарно-технических работ; обслуживание внутридомовых систем (кроме обслуживания внутридомовых систем, используемых для предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае заключения индивидуальных договоров о предоставлении такой услуги, согласно которым обслуживание таких систем осуществляется исполнителем), содержание лифтов;

расходов на оплату коммунальных услуг в отношении общего имущества многоквартирного дома;

расходов на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

на оплату расходов на коммунальные услуги в доме, в котором создано объединение.

Также юрист обратила внимание, что управляющие, объединения, исполнители коммунальных услуг предоставляют до 25 сентября и 25 апреля структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения информацию о сумме просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате услуг (взносов/платежей), сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340.00 грн), касательно льготников, которые получают льготу в наличной форме, выплата льготы по следующему отопительному (неотопительному) сезону осуществляется в денежной безналичной форме.

Помимо этого, льготник обязан сообщать структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: