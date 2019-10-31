Безопасный город: В Славянске появится городская система видеонаблюдения

В Славянске (Донецкая обл.) в рамках проекта «Безопасный город. Первый шаг» будет создана городская система видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Отмечается, что целью проекта является создание в городе единого центра сбора и хранения данных с камер видеонаблюдения. «По сути, речь идет о "сердце" будущей коммунальной системе видеонаблюдения, доступ к которой будут иметь соответствующие правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Так, функционал и технические возможности системы видеофиксации и проведения анализа позволят распознавать номерные знаки транспортного средства, его модель, цвет.

«Непосредственный доступ к такой информации со стороны местных правоохранительных органов в значительной мере будет способствовать своевременному предупреждению и оперативному раскрытию правонарушений», – сказано в сообщении.

Как уточняется, проект «Безопасный город. Первый шаг», реализуется Программой развития ООН и ОО «Славянский культурный центр "Зазеркалье"» в сотрудничестве со Славянской городским советом и при финансовой поддержке Европейского Союза и правительств Дании, Швеции и Швейцарии.

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