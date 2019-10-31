В регионах Украины людям упростят получение социальных сервисов

Министерство социальной политики Украины планирует упростить процедуру предоставления социальных сервисов в регионах страны, в том числе на Донбассе, за счет создания «фронт-офисов» на местах. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Олег Коваль, сообщает сегодня, 31 октября, пресс-служба ведомства.

«Наша цель – упрощение и приближение к людям социальных услуг и сервисов в регионах. Все должно быть максимально удобно и доступно. Поэтому мы видим структуру "фронт-офисов" в объединенных территориальных громадах, которая будет предоставлять сервисы на местах – например, прием документов. При этом будет существовать так называемый "бэк-офис", который в удаленной основе будет обрабатывать документы, принятые в "фронтах"», – пояснил Олег Коваль.

По словам замминистра, обработку документов на социальные услуги и сервисы планируется перевести в автоматический режим. Это не только упростит процедуру взаимодействия «человек – государство», но и сделает этот процесс более быстрым.

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