Россия может не согласиться на встречу в Нормандском формате, – политолог

Россия может не согласиться на проведение встречи в Нормандском формате после разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

«Россия требует сегодня, чтобы стороны до встречи нормандской четверки согласовали рамочный документ, который потом там лидеры государств подпишут. Этот рамочный документ будет фактически той дорожной картой, о которой давно говорили, с 2016 года, к Минским соглашениям», – сказал он.

«Это должен быть обширный документ, который еще более детализирует и "формулу Штайнмайера", и в принципе Минские соглашения. Но, мне кажется, что украинская сторона такой документ, в котором, очевидно, будет закреплен и закон о выборах, и амнистия, и особенности местного самоуправления сегодня не готова подписать», – продолжил Бортник.

По его словам, есть вероятность того, что западные партнеры смогут убедить президента России Владимира Путина пойти на встречу в Нормандском формате после разведения сил и средств на Донбассе и без согласованной «дорожной карты».

«Вопрос открыт. Просто так убедить не удастся. И если Россия поедет на эту встречу без подписания этого документа, это будет маркером и знаком для нас, что Запад с Россией о чем-то другом еще договорились за нашей спиной – условно говоря, Северный поток-3 или снятие санкций, непродление части санкций. В обмен на что-то Россия поедет. Просто так, чтобы выступить там фоном для Зеленского, Меркель, Макрон и Путин приезжать не будут», – считает политолог.

«В любом случае – ситуация не очень хорошая. Разведение сил я оцениваю, как позитивный момент, но в лучшем случае это возвращает нас политически в 2015 год. Один из первых пунктов [Минских соглашений] – прекращение огня и разведение сил», – добавил эксперт.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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