Безопасность на дорогах: Премьер-министр заявил, что Украина готова к зиме

В Украине на зимний период достаточно ресурсов для борьбы со снегом на дорогах. Об этом сегодня, 31 октября, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Правительство Украины ответственно готовится к зиме. Для безопасности на дорогах мобилизовали все ресурсы, подкрепив их договорами с частными компаниями, имеющими самую современную снегоуборочную технику», – написал он.

По словам главы правительства, уже сегодня в регионы едут 54 новые специальные машины. «Всего для безопасности на дорогах государственного значения есть 4 тыс. 641 единица техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров – 3 тыс. 363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1 тыс. 278 единиц», – добавил он.

Более того, отметил Гончарук, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды – более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог. А на дорогах государственного значения установят 7 тысяч погонных метров снегозадерживающих щитов.

«Не забыли и о фрикционных материалах, технической соли, применяемых при гололедице. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодной асфальтобетонной смеси для аварийного ремонта дорог зимой. Хотя Укравтодор и привлекает дополнительно частные строительные компании, однако облавтодоры – основные исполнители работ по содержанию дорог. И у них достаточно ресурсов для борьбы со снегом», – уточнил премьер-министр.

Ситуацию будет контролировать межведомственный штаб Укравтодора, в составе которого входят представители Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ассоциаций перевозчиков и Укртрансбезопасности.

«Украина к зиме готова!» – резюмировал Алексей Гончарук.

Как сообщалось ранее, в Украине зима 2019-2020 годов будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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