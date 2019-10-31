Вблизи КПВВ «Станица Луганская» продолжается возведение новых опор моста (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжается возведение новых опор на месте разрушенной части моста. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по разборке опалубки 9-й опоры. В 11:00 с помощью крана была поднята первая металлоконструкция (диафрагма) для проведения монтажных работ по формированию пролета разрушенного моста. С помощью сварочных работ была соединена диафрагма с основной конструкцией моста на 7-й опоре.

Вместе с этим, работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» осуществляли планировку участка местности в районе строительной площадки. Также проводили работы по натягиванию и ремонту тросового ограждения дороги, уборке мусора и веток с правой обочины дороги.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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