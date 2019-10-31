Программа из трех блоков: Мэр Мариуполя рассказал об обеспечении жильем переселенцев

В Мариуполе есть программа по обеспечению жильем переселенцев, которая рассчитана на тысячу семей. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксаной Колядой, передает пресс-служба ведомства.

По словам мэра, проект обеспечения жильем «Новых мариупольцев» для ВПЛ и ветеранов рассчитан на 2020-2024 годы. «Наша программа состоит из трех блоков: строительство новых объектов, реконструкция старых и приобретение квартир на вторичном рынке. Мы имеем около 60 тысяч ВПЛ, которые постоянно проживают в нашем городе и 750 семей уже встали на квартирную очередь. Наша же программа рассчитана на тысячу семей», – сообщил Бойченко.

Он также добавил, что финансирование проекта предусмотрено за счет государственного и местного бюджетов.

По информации пресс-службы Мариупольского городского совета, также городской голова рассказал, что Мариуполь стал первым городом, где появилось социальное общежитие для переселенцев. «При реализации проекта был принят во внимание опыт Грузии. Мы ответственно подошли к программе заселения, чтобы создать благоприятную среду для социальной адаптации переселенцев. Также в прошлом году было выделено 100 квартир», – добавил Бойченко.

В свою очередь глава МинВВОТ рассказала о государственных программах, направленных на поддержку переселенцев и ветеранов АТО. «Помочь людям, которые пострадали от военных действий – это, в первую очередь, социальная ответственность государства. Мы разрабатываем ряд инициатив, которые будут направлены на материальную компенсацию. Также будут работать программы по предоставлению жилья переселенцам на льготных условиях», – сказала Коляда.

Также во время встречи Бойченко рассказал о процессе создания новых рабочих мест и о необходимости привлечения переселенцев с медицинским, педагогическим и другим профильным образованием и опытом на свободные должности.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе за 2 года была приобретена 131 квартира для временного проживания переселенцев, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома. Также сообщалось, что 12 июля в Мариуполе 68 семей переселенцев получили ключи от нового жилья.

Напомним, в Мариуполе количество ВПЛ составляет около 22% от общей численности населения города. Подавляющее большинство лиц переместилось только для получения пенсионных выплат и других государственных пособий.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: