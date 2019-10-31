Глава МИД Финляндии посетит Донбасс: Известна цель визита

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Украину 31 октября и 1 ноября. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

Отмечается, что финский дипломат встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Хаависто также посетит линию соприкосновения на Донбассе вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком.

Министры обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, дела ЕС и процесс реформирования Украины.

«Финляндия поддерживала Украину, особенно посредством сотрудничества в целях развития, урегулирования гражданского кризиса, гуманитарной помощи и противоминной деятельности. Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования», – заявил Хаависто.

«Финляндия – сильный участник реформ в сфере образования и энергетики в Украине. Консультативная миссия ЕС играет центральную роль в сфере верховенства права. Я рад, что Антти Хартикайнен возглавляет миссию с июня. Финляндия также активно участвует в мониторинговой миссии ОБСЕ», – отметил министр иностранных дел Финляндии.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!