Разведение сил и средств: Теперь Катериновка – снова серая зона (Фото)

Село Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) в процессе разведения сил и средств теперь снова относится к серой зоне. Об этом сегодня, 31 октября, после посещения населенного пункта рассказал журналист Андрей Дубчак на своей странице в Facebook.

«Катериновка теперь "серая зона". В Золотое-4 украинская армия остается», – написал он.

По словам Дубчака, в населенном пункте и вокруг него много блокпостов и вооруженной полиции. «Транспорт не пропускали, поэтому пришлось целый день ходить ножками. Мы поехали. А над снова "серой зоной" взошел молодой месяц», – добавил он.

Как сообщалось ранее, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Участок разведения сил и средств в районе Золотого обозначен на карте.

Также сообщалось, что процесс разведения сил и средств возле Золотого-4 продлится до 30 дней, потому что в частности нужно будет разобрать фортификационные сооружения. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что разведение войск на Донбассе, а именно вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское, состоится в течение 7-10 дней.

Напомним, после боевых действий 2014-2015-х годов село было номинально присоединено к контролируемой Украиной части Луганской области, но фактически осталось в серой зоне. В начале 2018 года ВСУ взяли под свой контроль село Катериновку.

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