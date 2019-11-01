Что нужно для защиты прав человека в Украине: Мнение Лутковской

В Украине сейчас права человека полностью не защищены, поэтому необходимы масштабные реформы. Об этом заявила экс-омбудсмен и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

«Нужна огромная правовая реформа, которая должна коснуться и системы прокуратуры, и системы СБУ, и системы правосудия. Реальная реформа Национальной полиции… Реформировать надо все», – сказала она.

«Я разговаривала со следователем [в Киеве] и заметила, что у него на столе мало дел. До этого разговаривала со следователем в Харькове – его за томами дел было не видно. Это тоже надо реформировать. Я вообще не понимаю, почему мы в XXI веке вообще используем бумаги, а не электронный документооборот, почему мы не используем уголовные дела в электронном виде, что сократило бы работу, ведь существует электронная подпись», – продолжила Лутковская.

По ее мнению, в Украине нужно качественное реформирование правосудия. «Но не для того, чтобы снова сломать хребет судебной системе, а для того, чтобы поддержать судебную систему для того, чтобы она была раскрепощена и начала работать адекватно. Если будет работать система правосудия как таковая, тогда можно говорить о защищенности прав человека, потому что все остальное – это всего лишь вспомогательные способы защиты прав человека», – резюмировала экс-омбудсмен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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