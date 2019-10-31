Смертельное ДТП: На Донетчине расследуют обстоятельства аварии в которой погибли два человека

На Донетчине прокуратура выясняет обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизни двух человек, которая произошла сегодня, 31 октября, на трассе в Лиманском районе (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области расследуется уголовное производство по факту гибели двух человек в результате столкновения автомобилей на автодороге "Кременная-Лиман"», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, по данным предварительного следствия, 31 октября около 10:20 утра, 44-летний водитель автомобиля «Toyota Hilux» двигался в направлении Кременной и в районе въезда в Луганскую область, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099».

В результате ДТП 42-летний водитель и 31-летняя пассажирка «Жигулей» погибли на месте. Водитель иномарки не пострадал, тогда как его пассажира-женщину в тяжелом состоянии доставили в Кременскую районную больницу.

«По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины», – сказано в сообщении.

Уточняется, что водитель «Toyota Hilux» задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении инкриминируемого преступления, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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