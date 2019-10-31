МинВВОТ рассматривает возможность создания ветеранского пространства в Мариуполе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины рассматривает возможность создания в Мариуполе ветеранского пространства. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила глава министерства Оксана Коляда во время встречи с Мариупольским городским головой Вадимом Бойченко, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в Мариуполе проживает около 2,5 тысяч ветеранов. Коляда попросила мэра держать в поле зрения их потребности по обеспечению жильем и другими социальными гарантиями. «Мы рассматриваем возможность создания в Мариуполе ветеранского пространства. Такие площадки рассчитаны не только на ветеранов, но и на действующих военнослужащих. В самом городе находятся ППД нескольких бригад, кроме того в окрестностях города постоянно находятся еще несколько подразделений, которые выполняют боевые задачи, поэтому открытие такого пространства здесь станет полезным и целесообразным для многих тысяч людей», – рассказала министр.

По информации пресс-службы Мариупольского городского совета, заместитель городского головы Ксения Сухова отметила, что в городе для участников военных действий все медицинские услуги предоставляются абсолютно бесплатно. «Создана отдельная больница. Функционирует центр социальной поддержки и адаптации военнослужащих», – сказала она.

Напомним, ранее Коляда заявляла, что все организации и учреждения, предоставляющие какие-либо сервисы ветеранам, бывшим участникам АТО/ООС и их семьям, должны объединить свои усилия, чтобы быть эффективными. Коммуникационной площадкой для всех, кто предоставляет сервисы ветеранам, выступает «Дом ветеранов».

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