Пограничники обнаружили необычную находку на Луганщине вблизи границы с Россией (Фото)

На окраине села Благодатное (Меловской р-н, Луганская обл.) пограничники обнаружили необычную находку вблизи границы с Россией. Таким образом была сорвана махинация охотников за металлом. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

«Патрулируя прилегающую к границе территорию, участковый инспектор пограничной службы в районе железнодорожного переезда, на окраине н. п. Благодатное Меловского района, обнаружил в лесополосе два демонтированных железнодорожных светофора. Кроме того, при осмотре прилегающей местности военнослужащий заметил и признаки подготовки к возможному снятию железнодорожного полотна. Ведь на путях были срезаны болты и частично разобраны рельсы», – говорится в сообщении.

На место обнаруженного правонарушения вызвали сотрудников Нацполиции и сообщили в другие компетентные органы.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!