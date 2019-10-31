Лавров поговорил с генеральным секретарем ОБСЕ о Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обговорил перспективы политического урегулирования конфликта на Донбассе с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом глава МИД РФ заявил сегодня, 31 октября, в ходе их совместной пресс-конференции в Москве, которую транслировали российские телеканалы.

«Обменялись мнениями о путях повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы Контактной группы, в том числе по политическим вопросам. Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами – Киевом, Донецком и Луганском "формулы Штайнмайера"», – заявил Лавров.

«Еще, конечно, предстоит, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады», – продолжил глава МИД РФ.

В числе того, что еще нужно сделать для выполнения Минских соглашений, он назвал «окончательное согласование процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением, как это и предусмотрено Минскими договоренностями, в Конституции Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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