Какой бюджет и кого берут на работу: Как разминеры очищают земли Донетчины от остатков войны (Фото)

Сегодня, 31 октября, международные организации Halo Trust и FSD официально передали громадам Донецкой области разминированные участки общей площадью более 100 га. Теперь 13 участков (The Halo Trust – 8 участков и FSD – 5 участков) Славянского, Лиманского и Бахмутского районов безопасны для использования.

The HALO Trust занимается в Украине гуманитарным разминированием с 2015 года. «И сегодня для нас был исторический момент, потому что мы впервые с начала нашей работы передали официально 8 очищенных и разминированных участков земли Донецкой области обратно в пользование сельским, городским и районным советам. Это село Озерное (Лиманский район, ранее – Ильичовка), Новолуганский сельский совет (Бахмутский район), Николаевская объеденная территориальная громада и Андреевский поселковый совет (Славянский район)», – рассказала «Донецким новостям» менеджер по связям с общественностью организации The HALO Trust Марина Ландух.

Она дополнила, что в Донецкой области остается еще много неразминированных территорий. «То, что мы передали сегодня, – это маленькая часть из того, где мы сейчас продолжаем работать и где еще будем работать. Работы очень много и еще ко многим территориям у нас нет доступа, потому что конфликт продолжается», – говорит Ландух.

По ее словам, со всех проведенных операций The HALO Trust на Донбассе, найдено и передано на обезвреживание военным саперам более 3 тыс. боеприпасов. Среди них – противотранспортные и противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы, кассетные боеприпасы, боеприпасы малого калибра и другие.

Финансируется деятельность международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, за средства доноров. Годовой бюджет The HALO Trust составляет порядка 4 млн долл. «Украина на международных операторов по гуманитарному разминированию не тратит ни копейки. Вся наша работа спонсируется министерствами, фондами, правительствами других стран. Это страны Евросоюза, США, Великобритания, Бельгия, Германия, Нидерланды, Финляндия, Чехия», – отмечает представительница организации по разминированию.

В The HALO Trust принимают на работу как мужчин, так и женщин. «Жестких ограничений при наборе в возрастной категории нет. Стараемся брать сотрудников до 45 лет, потому что работа физически тяжелая. Но, в принципе, если человек здоров, можно и старше», – пояснила Ландух.

«На сегодняшний день у нас в организации работает более 400 человек. Порядка 350 из них – это операционный штат сотрудников, то есть те, кто работает именно в полях. Это все украинцы. У нас иностранцев буквально несколько человек. Есть переселенцы, есть местные. Есть люди, которых мы набираем в тех селах, где мы непосредственно работаем. Они живут в своих селах и в своих же селах проводят эти работы», – рассказывает пресс-секретарь.

Городской голова Славянска Вадим Лях также отметил значимость проведенной работы по разминированию земель города и Славянского района. «Пять лет как на нашей территории не ведутся боевые действия. И по настоящему безопасной она стала только сегодня – с момента разминирования Славянского района и земель, принадлежащих Славянской громаде. Это территория поселка Молочар (г. Славянск), поселка Андреевка (Славянский район), горы Карачун. Это и проселочные дороги, и поля, которые сегодня уже можно использовать. На этой территории изымались противотанковые мины, а также растяжки, гранаты, которые здесь присутствовали после боевых действий», – сообщил мэр Славянска.

Из-за минирования возле поселка Андреевка 5 лет не использовались сельскохозяйственные земли. Теперь будущей весной здесь посадят кукурузу, а осенью посеют пшеницу. «Сегодня нам передали 4 785 кв. м земли. Эта земля раньше использовалась под посевы пшеницы, кукурузы, подсолнуха. Теперь эта земля вернулась к своему исконному назначению – давать урожай и кормить людей. Эта земля в советское время совхозу им. Н.К. Крупской, затем – подсобному хозяйству шахты им. Засядько, а сейчас она роздана на паи людям. Это паевые земли, паи людей, которые отдали их в аренду фермеру. Он их будет обрабатывать и собирать хороший урожай», – делится Андреевский поселковый голова Лилия Морокко.

Переданы также земли Николаевской объединенной территориальной громады. «У нас были бои, велись серьезные боевые действия и многие места были заминированы. Это и поля, и леса и лесопосадки и даже территория, близкая к жилой застройки. Теперь здесь люди могут жить спокойно, ходить по грибы, работать на полях», –говорит первый заместитель Николаевского городского головы Сергей Павленко.

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