Вселяет надежду: Генеральный секретарь ОБСЕ о разведении сил на Донбассе

ОБСЕ видит прогресс на пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе после смены власти в Украине. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции в Москве, которую транслировали российские телеканалы, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«В Украине разведение сил и средств [на Донбассе] успешно завершается. Началось разведение сил в Золотом. Я уверен, что на следующей неделе мы будем наблюдать разведение сил и в Петровском. Мы видим, что обе стороны пытаются приложить усилия для того, чтобы продвигалась работа по обе стороны линии соприкосновения. Ведется работа по освобождению удерживаемых лиц, и мы полагаем, что все это вселяет надежду», – сказал он.

«Я полагаю, что выборы нового президента, а также формирование нового парламента в Украине открывает уникальную возможность, и нам необходимо использовать ее, чтобы достичь реального прогресса, чтобы в конечном счете улучшить жизнь местного населения [на Донбассе]. Необходимы консолидированные усилия, необходимо продолжать работу, чтобы закрепить эти успехи», – заявил Гремингер.

Напомним, 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью». Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: