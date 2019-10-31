Без газа уже 5-й отопительный сезон: Как спасаются прифронтовые Марьинка и Красногоровка (Фото)

В Донецкой области прифронтовые Марьинка и Красногоровка без газа уже 5-й отопительный сезон. Помимо регулярных обстрелов, в домах горожан стоит невыносимый холод. Об этом сообщается на странице в Facebook проекта Ассоциации милосердия «Еммануил» «Помощь востоку Украины».

«Попытки отремонтировать газовый распределитель, который находится на границе между Марьинкой и Александровкой, не заканчивались успешно, потому что труба расположена на неконтролируемой Украиной территории. На государство обездоленные жители уже и не надеются, а собственноручно пытаются спастись от замерзания», – говорится в сообщении.

Так, по информации волонтеров, когда есть свет, в квартирах греются обогревателями. А в подвалах поставили печки-буржуйки, чтобы ждать окончания обстрелов в тепле. «Но люди жалуются, что даже эти печки им нечем топить», – уточняется в сообщении.

Для жителей стартовал проект «Тепло в дом», исполнительным партнером в 2019 году является Ассоциации милосердия «Еммануил».

На данный момент сотрудники мониторинговой группы вживую знакомятся с людьми и отбирают самых нуждающихся. Утвержденным бенефициарам уже осуществляется доставка котлов и брикетов.

В рамках проекта предусмотрено:

замена газовых котлов на твердотопливные в 35 домовладениях Марьинки и 35 домах Красногоровки;

покупка и доставка брикетов 100 семьям в Марьинке и 100 – в Красногоровке.

Бенефициарами проекта являются исключительно люди с инвалидностью, достигшие возраста 55 лет, проживающие в Марьинке и Красногоровке.

Как сообщалось ранее, Марьинка и Красногоровка уже пять лет живут без централизованного газоснабжения.

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