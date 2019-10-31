Нужно отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию, – ассоциация энергетиков

Власти необходимо прекратить пугать инвесторов возможностью ретроспективного просмотра «зеленого» тарифа и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения. Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров.

В УАВЭ отметили, что ретроспективный просмотр «зеленого» тарифа нарушает обязательства государства и наносит удар по инвестиционному климату страны.

«Как представители инвесторов мы решительно выступаем против ретроспективного пересмотра инвестиционных обязательств государства касательно уже осуществленных инвестиций. Нарушение собственных обязательств Украины как государства, приведет к репутационным потерям и формированию негативного имиджа Украины», – говорится в обращении.

УАВЭ обратила также внимание на необходимость приведения до рыночного уровня тарифов на электроэнергию для населения. Отметив, что в настоящее время граждане Украины технически потребляют самую дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее за счет более высокой стоимости товаров и услуг, ухудшение платежного баланса страны и отложенных расходов.

«3,6% граждан Украины (богатые слои) потребляют около 18,8% объема бытового потребления электроэнергии по льготным тарифам. Необходимо установить рыночные цены на электроэнергию для таких слоев населения, а для уязвимых категорий потребителей обеспечить предоставление денежной государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Такие субсидии (около 5,5 млрд грн) будут осуществляться за счет доходов госбюджета от акциза и электрическую энергию (6,8 млрд грн)», – отмечается в обращении.

Авторы обращения считают, что несмотря на тяжесть таких изменений для страны, они являются абсолютно неизбежными в среднесрочной перспективе. И добавляют, что промедление с переходом к рыночным ценам повышает политическую и экономическую цену для государства и всех граждан Украины.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение «зеленых тарифов» на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа») о внесении изменения в закон «О рынке электроэнергии» (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения «зеленого» тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах.

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