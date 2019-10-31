Не только «Верба»: Стало известно, какое оружие Украина производит самостоятельно

На сегодня Украина производит самостоятельно не только реактивную систему залпового огня «Верба», которая является украинской модернизацией БМ-21 «Град», но и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, передает «Апостроф».

По его словам, ПТРК производятся не только для нужд Украины, но и продаются за границу. «Главное – не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники… Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать намного лучше, чем сейчас», – сказал замсекретаря СНБО.

Он добавил, что в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения. «Если каждый производитель будет знать, что по той или иной номенклатуре у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить», – резюмировал Сергей Кривонос.

Напомним, ВСУ в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как сообщалось ранее, за три года в Украине увеличили финансирование в модернизацию оборонного комплекса в 100 раз и продолжают внедрять стандарты НАТО.

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