Три блока: Министр культуры объяснил, что мешает возвращению Донбасса и Крыма

Возвращение временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и аннексированного Крыма под контроль Украины неизбежно. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, передает «Укринформ».

«Территориальная целостность Украины для нас безусловна. Когда мы формулируем наши стратегии, аксиомой для нас является то, что возвращение Крыма и Донбасса неизбежно. Так что же мешает? Мы выделили три блока того, что мешает возвращению», – заявил он.

Так, по словам министра, во-первых, речь идет о российской агрессии, без прекращения которой мир невозможен. «Но это не значит, что мы не должны действовать уже сегодня. И продолжать направлять максимально свои усилия на восстановление территориальной целостности Украины. Нам нужна стратегия, реинтеграция и поиск консенсуса относительно общего будущего», – объяснил он.

Чиновник также отметил, что в настоящее время пока нет общего видения украинцами того, как должен быть завершен конфликт на Донбассе. «Украинцам надо договориться между собой. С кем нужно говорить 45,5 млн человек? Мы понимаем, что среди них есть те, жизнь которых война изменила навсегда. Это родные погибших, раненые, семьи пропавших без вести, переселенцы, ветераны, те, кто остался на временно оккупированных территориях. То есть этот диалог со всей страной», – считает Бородянский.

Глава Минкульта отметил, что всем гражданам необходима ясность относительно общего понимания будущего. Здесь важным элементом должен стать комплекс юридических норм и средств, которые призваны обеспечить переход страны от состояния конфликта к миру. Для этого же есть устоявшийся термин – правосудие переходного периода. Он убежден, что ясность будет только тогда, когда все ветви власти будут работать скоординировано. «Моя ответственность – обеспечить создание условий для общего понимания будущего. Частью комплекса действий власти должно быть преодоление страха», – уточнил министр.

Он отметил, что украинцы до линии разграничения боятся возможной амнистии членов незаконных вооруженных формирований, игнорирования принципа справедливости, «возможности пророссийских местных элит влиять на судьбу Украины, сохранения криминализированной "серой зоны", принятия Донбасса на условиях страны-агрессора». А люди за линией разграничения боятся уголовного преследования, сведения счетов и мести, навязывания чужих культурных порядков, в том числе языковых, идеологических, религиозных, дискриминации, «боятся жестокой Украины, которая существует в их воображении».

Бородянский считает, что эти страхи возникают из-за мощной российской пропаганды и манипуляции, формирования негативного имиджа Украины, наличия отдельных манипуляций в информационном пространстве Украины, а также неопределенности государственной политики в отношении жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Украины, вопросов постконфликтного урегулирования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал основные составляющие государственной стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма. Также глава государства заявил, что для окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе нужно пройти три «неотъемлемых и последовательных» этапа.

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