От «супер» до «чудовищно»: В соцсети обсуждают новый арт-объект в Краматорске (Фото)

В Краматорске украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создал арт-инсталляцию под названием «Культурная независимость». Об этом сегодня, 31 октября, сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

Новый арт-объект расположен у входа в парк Юбилейный (возле пересечения улиц Парковая и Академическая). «Смелая арт-инсталляция из морских контейнеров от Dima Fatum готова», – написал он.

По словам Гетьмана, контейнеры выстроены относительно абстрактно. «В то же время обладающие фантазией люди найдут в этом металлическом образе ноги, туловище, голову. По граффити на контейнерах – это современная интерпретация классической живописи от Димы, реализованная в виде граффити», – объяснил Артем Гетьман.

Пользователи соцсети успели оценить новый арт-объект. Их мнения разделились. Одним понравилось:

София: «Прикольно»;

Денис: «Супер!»;

Сергей: «Круто!»;

Дмитрий: «Красиво!!!»;

Сергей: «Мне нравится!»;

Ксюша: «В таком виде выглядит прикольно. Я так-то изначально думала, что это будет просто контейнеры»;

Мария: «Веселенько»;

Татьяна: «Интересно! Необычно! Красиво!»;

Анна: «Оце так ДАааааа!»;

Юлия: «На любителя, но как обыграны классические шедевры знаменитых художников мне нравится».

Виктория: «Супер! Рядом студенческий городок – все в тему!».

Другие противоположного мнения:

Маргарита: «Уберите это извращение от парка подальше... На свалку, например»;

Анастасия: «Я его слепила из того что было, а там дальше сами знаете! Бюджетненько»;

Tatyana: «Чудовищно, ужасно, верх безвкусицы, жалкая пародия на арт»;

Viktoriya: «Возле гаражного кооператива было бы в самый раз»;

Артем: «Ничего нормального не могли придумать».

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban). Четвертый – мурал под названием «Не стена, а дверь» с изображением гвоздик от художника из США Эрик Бурке (Erik T Burke (Over Under)).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: