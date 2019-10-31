От «супер» до «чудовищно»: В соцсети обсуждают новый арт-объект в Краматорске (Фото)

В Краматорске украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создал арт-инсталляцию под названием «Культурная независимость». Об этом сегодня, 31 октября, сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.
Новый арт-объект расположен у входа в парк Юбилейный (возле пересечения улиц Парковая и Академическая). «Смелая арт-инсталляция из морских контейнеров от Dima Fatum готова», – написал он.
По словам Гетьмана, контейнеры выстроены относительно абстрактно. «В то же время обладающие фантазией люди найдут в этом металлическом образе ноги, туловище, голову. По граффити на контейнерах – это современная интерпретация классической живописи от Димы, реализованная в виде граффити», – объяснил Артем Гетьман.
Пользователи соцсети успели оценить новый арт-объект. Их мнения разделились. Одним понравилось:
- София: «Прикольно»;
- Денис: «Супер!»;
- Сергей: «Круто!»;
- Дмитрий: «Красиво!!!»;
- Сергей: «Мне нравится!»;
- Ксюша: «В таком виде выглядит прикольно. Я так-то изначально думала, что это будет просто контейнеры»;
- Мария: «Веселенько»;
- Татьяна: «Интересно! Необычно! Красиво!»;
- Анна: «Оце так ДАааааа!»;
- Юлия: «На любителя, но как обыграны классические шедевры знаменитых художников мне нравится».
- Виктория: «Супер! Рядом студенческий городок – все в тему!».
Другие противоположного мнения:
- Маргарита: «Уберите это извращение от парка подальше... На свалку, например»;
- Анастасия: «Я его слепила из того что было, а там дальше сами знаете! Бюджетненько»;
- Tatyana: «Чудовищно, ужасно, верх безвкусицы, жалкая пародия на арт»;
- Viktoriya: «Возле гаражного кооператива было бы в самый раз»;
- Артем: «Ничего нормального не могли придумать».
Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban). Четвертый – мурал под названием «Не стена, а дверь» с изображением гвоздик от художника из США Эрик Бурке (Erik T Burke (Over Under)).
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