Импорт электроэнергии из РФ: Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с «Газпромом»

Переговоры «Нефтегаза» и «Газпрома» о транзите газа после 1 января 2020 года зашли в тупик. Поправка главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ лишила Украину последнего козыря на переговорах с «Газпромом» о транзите газа. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат констатирует, что от прекращения транзита газа пострадает поддерживаемое Кремлем Приднестровье, и для Украины это был козырь в переговорах.

«Прекращение транзита ставит под удар не только Украину, но и, например, близкое Кремлю Приднестровье. Там Молдавская ГРЭС, которая принадлежит "Интер РАО" И. Сечина – основной потребитель дешевого российского газа, она вырабатывает 80% электроэнергии для всей Молдовы. Россия не могла бросить Приднестровье без газа – это был козырь "Нафтогаза" и Украины в переговорах с "Газпромом"», – написал Кучеренко.

Однако пролоббированный Андреем Герусом импорт электроэнергии из России фактически лишил Украину этого козыря. В случае прекращения транзита газа, Приднестровье будет получать российскую электроэнергию через Украину.

«Молдавские СМИ пишут, что Россия договорилась с Украиной про поставки электроэнергии в Приднестровье. Прямым текстом. Эта та самая поправка на случай если транзита газа не будет. Об этом говорят источники в кругах президента Додона. Господин Герус даже проговорился об этом на одном из заседаний Комитета (16 октября), посетовав что тарифы для Молдовы (а скорее Приднестровья) могут вырасти», – написал Кучеренко.

По его мнению, поправка Геруса свидетельствует о сдаче стратегических интересов страны и подыгрывании Кремлю. Кроме того, она обернется потерей для Украины миллиардов долларов из-за прекращения транзита газа.

«Открыв импорт из России и Беларуси в Украину Андрей Герус и Ко по сути отдали "Газпрому" последний козырь на переговорах. Это сдача стратегических интересов Украины. Это потеря миллиардов долларов на транзите. Это подыгрывание Кремлю в защите интересов оккупированных территорий Молдовы», – написал депутат.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

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