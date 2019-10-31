Не саммит ради саммита: Лавров высказался о Нормандском формате

О разведении сил и средств в Станице Луганской, Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.) договорились еще в 2016 году, но до сих пор так и не реализовали это. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, с приходом ко власти президента Украины Владимира Зеленского «ситуация действительно изменилась». «Недавно президент Зеленский сказал, что прогресс с разведением сил и средств в случае его продолжения позволит провести нормандский саммит. Но, тут же подчеркну: главное – не саммит ради саммита, а главное – обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Это наша позиция, и мы полностью разделяем такие слова», – заявил Лавров.

«В Станице Луганской разведение, пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые "добровольческие", где собрались ультрарадикалы, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, обеспечит выполнение своих приказов», – продолжил он.

По его словам, разведение сил и средств в Петровском, анонсированное на 4 ноября, говорит о том, что процесс движется «в правильном направлении». «Но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню еще раз, это всего-навсего три небольших населенных пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня», – сказал глава МИД РФ.

Напомним, 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью». Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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