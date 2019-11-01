В ООН объяснили, кто должен возмещать ущерб пострадавшим на Донбассе

Пострадавшие гражданские во время вооруженного конфликта на Донбассе имеют право на возмещение – независимо от того, кто несет ответственность за причиненный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В пресс-службе разъяснили заявление главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер на Форуме единства в Мариуполе 30 октября.

В ООН напомнили, что вооруженный конфликт на востоке Украины забрал жизни более 3,3 тыс. гражданских лиц. Более 7 тыс. гражданских лиц были ранены. Около 50 тыс. домов разрушены или повреждены. «Люди, которые потеряли близких или свое имущество, являются жертвами конфликта. Все жертвы грубых нарушений прав человека или международного гуманитарного права имеют право на выплату репараций: в должном объеме, эффективно и незамедлительно. Репарации – широкий юридический термин, который включает в себя 5 видов мер по возмещению ущерба, в том числе, компенсацию жертвам и их реабилитацию», – объяснили в Мониторинговой миссии ООН.

Там добавили, что, согласно нормам международного права, правительство Украины должно возместить жертвам ущерб за те действия, за которые оно несет ответственность, и которые составляют грубые нарушения прав человека или международного гуманитарного права. В тех случаях, когда за такие нарушения несут ответственность другие стороны, они (эти стороны) должны возместить ущерб жертвам или выплатить компенсацию правительству Украины, если оно уже возместило этот ущерб. «Даже если стороны, ответственные за нанесение ущерба, не могут или не желают выполнять свои обязательства, правительству Украины следует, тем не менее, прилагать усилия для разработки национальных программ возмещения ущерба и помощи жертвам», – отметили в ООН.

«Мы призываем правительство Украины удовлетворить, насколько это возможно, нужды всех граждан Украины, которые пострадали в результате конфликта», – сообщили в ООН.

Как сказала Матильда Богнер 30 октября на Форуме единства, это не означает, что Украина принимает на себя ответственность за весь нанесенный ущерб. «Вне зависимости от того, кто несет ответственность за причиненный ущерб, жертвы имеют право на его возмещение. Не нужно заставлять их ждать завершения конфликта», – подчеркнули в организации.

Напомним, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: