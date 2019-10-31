На Донетчине бездомного, напавшего на мужчину с ножом, приговорили к 6 годам тюрьмы

В Донецкой области бездомного приговорили к 6 годам тюремного заключения за нападение с ножом и тяжелое ранение мужчины. Апелляционный суд ужесточил ранее назначенное наказание. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Апелляционным судом Донецкой области поддержана позиция Краматорского местной прокуратуры о необходимости назначения более строгого наказания лицу без постоянного места проживания, признанным виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины», – говорится в сообщении.

Так, публичным обвинением в суде первой инстанции доказано, что 3 июля 2018 года, 65-летний бездомный, ранее неоднократно судимый, находился на летней площадке кафе, где распивал спиртные напитки вместе с 37-летним мужчиной и его спутницей, которые пригласили его к своему столику.

Во время отдыха 37-летний мужчина стал упрекать бездомного в нежелании изменить свою жизнь. Такое поведение последнему не понравилась, и когда заведение закрылось, мужчины вышли на улицу. Бездомный выхватил из кармана нож и ударил им оппонента в предплечье. А когда тот стал от него убегать, догнал и ударил ножом в живот.

«Однако, даже получив проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки и колото-резаную рану предплечья, пострадавший не дал преступнику покинуть место преступления он последовал за ним и несколько раз ударил его руками по голове», – сказано в сообщении.

Увидев драку, продавщицы магазина, который находился рядом, вызвали правоохранителей, которые вовремя вызвали «скорую помощь» для тяжело раненного мужчины.

Краматорский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Отмечается, что, считая приговор слишком мягким, прокуратура обратилась с жалобой в апелляционную инстанцию, которая вынесла новый приговор – 6 лет за решеткой.

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