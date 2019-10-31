Не понимают, что оспаривать: Адвокаты требуют закрыть дело «Роттердам+» (Видео)

Дело «Роттердам+» могут закрыть. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не собрали доказательства, что формула является коррупционной. В этом уверены адвокаты, и уже подали в суд соответствующее ходатайство, передает телеканал «Украина».

В НАБУ и САПе уверяют: есть доказательства коррумпированности так называемой формулы «Роттердам+», но результаты экспертиз не демонстрируют ни адвокатам, ни суду.

Эксперты уверены, что детективы и прокуроры блефуют. Поясняют, что с 2016 года «Роттердам+» наоборот стал спасительным для украинской энергетики.

«Этот шаг был, во-первых, сделан в пределах компетенции регулятора, и в пределах ответственности, которую регулятор несет за успешную экономическую деятельность субъектов отрасли. [Сделано] для населения, которое не почувствовало рыночных колебаний», – считает Сергей Чех, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины (2003-2004, 2010-2014).

«Нет ни одного профессионального заключения, подтверждающего факт совершения преступления и факт нанесения вреда государству. Главная проблема дела "Роттердам+" в отсутствии доказательств совершения преступления», – уверен специалист по государственной политики в ТЭК Геннадий Рябцев.

«Все понятия "Роттердам+" появились из уст сегодняшнего руководителя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса. За ним стоит Игорь Коломойский. Данное дело является политическим и используется исключительно для политического давления. Для давления на производителей электрической энергии для получения своих экономических выгод, а именно дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов», – говорит эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Между тем, сторона защиты получила результаты очередной судебной экспертизы. Где вновь подтвердили: формула «Роттердам+» – корректная, обоснована и неубыточная.

Поэтому адвокаты даже не понимают, что им оспаривать, и просят закрыть дело. «Никаких экспертиз, подтверждающих убыточность этой формулы нет – ни у стороны обвинения, ни у стороны защиты. Стороной защиты было представлены определенные документы в правоохранительные органы и суд о закрытии производства на этапе досудебного расследования», – прокомментировала адвокат Ирина Одинец.

Но следствие продолжается. Следующее заседание по делу «Роттердам+» назначено на 11 ноября.

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