В районе Золотого 21 украинский военный переместился на новые позиции, – штаб ООС

В районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл.) в рамках разведения сил и средств, 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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