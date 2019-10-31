Верховная Рада проголосовала за выделение 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Верховная Рада Украины поддержала правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Так, Верховная Рада поддержала изменения в закон о Госбюджете-2019. За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат.

«Парламент поддержал предложение правительства о выделении 1 млрд грн на решение острых проблем угледобывающей отрасли, выплаты заработной платы шахтерам», – отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, долги по зарплатам шахтерам выплатят безотлагательно после принятия законопроекта об изменении в госбюджете на 2019 год. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

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