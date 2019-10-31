Достаток соседствуют с разрухой: Как выглядит прифронтовой поселок Сартана (Фото)

Сегодня в пгт Сартана (Донецкая обл., подчинен Мариуполю) достаток и уют соседствуют с запустением и разрухой, новинки современной цивилизации идут вровень с нехваткой рабочих мест.

От поселка до линии разграничения (ближайший пункт пропуска – КПВВ «Гнутово») – всего 20 минут езды, 13 км.

Сартана – крупный поселок с населением более 10,5 тыс. человек. Основанный в 1780 году греками, он и сегодня на 70% состоит из потомков первых поселенцев. Этому поспособствовал давний обычай сартанцев – выбирать себе супругов по национальному признаку, еще 1950-е годы здесь греки сочетались браком только с гречанками. Но это уже в прошлом. Спустя годы сартанцы тесно переплелись родственными узами с жителями окрестных сел и Мариуполя – украинцами, русскими и представителями других национальностей.

Поселковый совет представляет из себя обычное здание советской постройки, с темными коридорами, не слишком уютное. Вдоль улиц тянутся ровные ряды домиков – аккуратных и выбеленных. Между ними изредка ютятся потемневшие от времени, потрепанные стихиями, заброшенные дома. Забытой выглядит библиотека, расположенная между школой и сартанской амбулаторией.

Диссонирует с окружающим – «умная» остановка общественного транспорта с сенсорным экраном, USB-зарядкой для смартфона и тревожной кнопкой. Как рассказал поселковый голова Александр Куркчи, это единственная в Украине остановка на солнечных батареях. Ее стоимость – 460 тыс. грн, из них: 400 тыс. грн – грант, а 60 тыс. грн – поселковые средства.

По словам местных жителей, последние годы принципиально новых видов предпринимательства в Сартане не появлялось. В поселке зарегистрировано 170 частных предпринимателей. В поселке можно купить не только еду, но и бытовую химию, стройматериалы, одежду, медикаменты – все, что может пригодиться в повседневной жизни.

Отдельное место в сфере торговли занимают чебуречные и кафе. Чебуречную, которая пользуется здесь большой популярностью, можно найти не столько только по запаху, сколько по бойким мелодиям шансона, раздающегося на всю округу. Небольшая очередь не уменьшается в течение всего дня.

В Сартане развит аграрный бизнес. Из общего количества предпринимателей, 50 человек – фермеры, которые выращивают собственную экопродукцию. Из-за войны рынок сбыта фермеров сократился, конкурирующая продукция из Херсона и супермаркетов сбивает цену.

Сартана – транзитный пункт для жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, которые оформлены как переселенцы. Приезжают сюда из «ДНР», получают украинские соцвыплаты в «Ощадбанке» – пенсию и прочее. В поселке же и тратят деньги. Закупают продукты и другие предметы быта. В результате появляются новые магазины, чтобы удовлетворить спрос и местных, и приезжих.

«Жить в Сартане хорошо. Бывает, слышно, как стреляют, но все равно нравится здесь. На проживание хватает, хотя на пенсии все равно подрабатываю. Магазины полные товаров – есть все, что нужно. В Мариуполь ездить не нужно, а если вдруг и приходится – транспорт в город ездит регулярно и хорошо. Дети мои живут во Франции и на Кипре. Переехать к ним? Не-не-не, я здесь вырос, меня здесь каждая собака знает, я всех местных знаю. Я и здесь хорошо живу, для меня здесь, может быть, и воздух свежее. Я привык своим воздухом дышать. Сартану ни на какой город не поменяю», – делится 60-летний местный житель Владимир.

В ближайшие годы в рамках децентрализации Сартана станет центром Сартанской объединенной территориальной громады, куда войдут 17 населенных пунктов (в т. ч. Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Талаковка, Лебедино, Широкино, Водяное). Таким образом, 7 сельских советов Донетчины прекратят свое существование.

«На сегодня пройдено 9 из 10 этапов на пути к созданию ОТГ, есть положительное заключение, что громада состоятельна. Надеемся в 2020 году, когда будут выборы в местные органы власти, будут и выборы в ОТГ – это станет последним шагом… Мои коллеги, которые боятся потерять должности, пытаются убедить людей, что Сартанская ОТГ будет несостоятельна. Но были проведены соответствующие расчеты. Громада, у которой будет население 25 тысяч человек и площадь 40 тысяч гектаров не может быть несостоятельной. Расходная часть будущей громады на содержание инфраструктуры составит порядка 48 млн гривен, а доходная часть – порядка 100 млн», – отметил поселковый голова Александр Куркчи.

По материалам: «Від себе»

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