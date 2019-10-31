Вынуждены проходить круги ада: Ситуация с выплатой долгов пенсионерам неподконтрольного Донбасса и ВПЛ (Видео)

Тысячи жителей Донбасса лишены пенсии. Некоторые живут без выплат месяцами, а некоторые – годами. Все из-за того, что не имеют возможности вовремя пройти идентификацию в банке, или же в случае, когда более двух месяцев находятся на неподконтрольной украинской власти территории.

Переселенка Валентина Ковалева оказалась среди украинцев, которые из-за боевых действий остались без пенсии. Женщина переехала в Краматорск, потому каждые два месяца пересекать линию разграничения не может. Старушка удивляется, как быть пенсионерам из того же неподконтрольного Донецка, которые прикованы к постели? «Я инвалид второй группы. И 80 лет. Мне нелегко, а те вообще лежачие. Они не могут. Они же ее не получают. Я год и 4 месяца ездила, пересекала, идентификацию проходила. И ни одной гривны не получила. За эти год и 4 месяца», – рассказала она.

Чтобы выплаты не прекратили – пенсионерам с неподконтрольных городов и поселков необходимо каждые три месяца проходить идентификацию в «Ощадбанке». К тому же выезжать за линию разграничения можно только на два месяца. Государство следит за перемещением людей с помощью компьютерной системы «Аркан», которая иногда дает сбои. Поэтому выплаты прекращают. Затем их можно восстановить, но долги государство не вернет. «Если человек успел на 59 сутки приехать, он получит, если нет – прекращается. И эти круги ада он проходит снова. Ему возобновляется пенсия. А два месяца – нет. Так, таких на сегодня 259 тысяч на сумму 8 млрд», – сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Некоторые граждане судятся с Пенсионным фондом и выигрывают эти дела. Впрочем, выполнять решения судов государство не спешит. «Выполнение решений суда зависит от закладки специальных средств на эти цели. Выполнение решений суда будет в полном объеме выполнено, когда будут выделены на это средства из государственного бюджета», – объяснила начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад.

Но пока чиновники не торопятся увеличивать срок, когда пенсионеры могут находиться на неподконтрольной Украине территории и при этом сохранить выплаты. «Начиная с августа 2014 года по 30 сентября 2019 года на выплату пенсий внутренне перемещенным лицам было потрачено 102,7 млрд грн. По нашим подсчетам, если будет увеличен этот срок с 60 дней до одного года, то там только за год нужно будет 36 млрд грн», – сказал представитель Министерства социальной политики Украины Александр Кулик.

По данным Пенсионного фонда сейчас на Донбассе проживает более миллиона пенсионеров. Половине из них нужно доказывать свое право на выплаты.

Источник: ТК «Донбасс»

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