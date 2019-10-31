Жители Донетчины сдали в полицию почти 3 кг тротила

На Донетчине за время проведения месячника добровольной сдачи оружия жители принесли в полицию более 380 единиц оружия, 28 гранат, 8 мин и почти 3 кг тротила. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Во время проведения спецмероприятий жители области лишились 383 единиц оружия, из которых 34 единицы нарезного оружия армейских образцов, 237 единиц нарезного охотничьего и гладкоствольного оружия, 13 единиц холодного оружия, 78 газовых пистолетов и револьверов, почти 12 тыс. патронов различного калибра, 53 снаряда, 8 мин, 28 гранат и около 3 кг взрывчатого вещества», – говорится в сообщении.

Так, житель Каменки добровольно сдал правоохранителям около 2 тыс. патронов. Цинковые ящики с боеприпасами мужчина нашел в сентябре в ангаре, вблизи линии разграничения.

Также, в Краматорске вблизи трамвайных путей местный житель нашел гранату и 15 сигнальных шашек военного образца и сразу вызвал полицию. А житель Лимана сдал правоохранителям гранату и несколько патронов, которые хранил в течение 4 лет.

В полиции напомнили, что согласно действующему законодательству в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств, которые хранятся незаконно, гражданам гарантируется освобождение от уголовной ответственности. Тем, у кого оружие изымается принудительно, грозит до 7 лет лишения свободы.

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