Участок разведения в Золотом: ОБСЕ зафиксировала активное движение грузовиков с военными

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 30 октября продолжили наблюдать за отведением сил и средств на участке разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Так, в 12:06, находясь на северном крае участка разведения, наблюдатели видели 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины (семеро были вооружены автоматами типа АК), ехавших со стороны Катериновки (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), в пределах участка разведения, на военном грузовике (в котором были ящики для боеприпасов). Они вышли из грузовика примерно в 150–200 м к востоку от блокпоста Вооруженных сил Украины приблизительно в 300 м к северу от участка разведения. В 12:19 команда Миссии видела 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины (вооруженных автоматами типа AK), ехавших со стороны Катериновки, в пределах участка разведения, на военном грузовике (в котором были ящики для боеприпасов, 1 крупнокалиберный пулемет, 1 ручной противотанковый гранатомет и 1 автоматический гранатомет). Они вышли из грузовика приблизительно в 150–200 м к востоку от вышеупомянутого блокпоста.

Кроме того, в 12:14 наблюдатели видели 3 военнослужащих Вооруженных сил Украины (вооруженных автоматами типа AK), ехавших на военном грузовике (в котором были ящики для боеприпасов, 1 крупнокалиберный пулемет, 1 ручной противотанковый гранатомет и 1 автоматический гранатомет) со стороны Золотого-4 (Родина; подконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска). Они вышли из грузовика на расстоянии около 25 м к югу от блокпоста Вооруженных сил Украины, приблизительно в 300 м к северу от участка разведения. В 12:26 команда СММ видела 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины (вооруженных автоматами типа AK), ехавших на 2 военных грузовиках (в которых были ящики для боеприпасов, ручной противотанковый гранатомет, 2 универсальных пулемета и 1 крупнокалиберный пулемет) со стороны Золотого-4. Они вышли из грузовиков приблизительно в 50–100 м к западу от вышеупомянутого блокпоста.

В тот же день за пределами участка разведения члены патруля Миссии видели 1 грузовик и 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые прокладывали колючую проволоку в поле примерно в 200 м к востоку от автодороги Т1316 севернее северного края участка разведения.

29 октября во второй половине дня в пределах участка разведения беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал 4 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) на военных позициях в 1–2 км к востоку от автодороги T1316 — все приблизительно в 60 м к югу от северного края участка разведения. Этот же БПЛА обнаружил 1 полицейский автомобиль, одного предположительно, сотрудника полиции, 2 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) и 1 военный грузовик в жилых районах Катериновки. На автодороге T1316, приблизительно в 5 м к югу от северного края участка разведения, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 военный грузовик. БПЛА СММ также обнаружили 3 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) приблизительно в 400 м к северо-востоку от железнодорожного моста и еще 2 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины), а также работы, которые проводились на оборонительной позиции, примерно в 30 м к северу от моста.

В тот же день БПЛА СММ малого радиуса действия снова обнаружил 15, предположительно, противотанковых мин (по оценке, принадлежащих незаконным вооруженным формированиям) приблизительно в 500 м к северу от южного края участка разведения и примерно в 70 м к востоку от автодороги Т1316. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал 1 грузовик и 1 человека (по оценке, члена незаконных вооруженных формирований) на расстоянии около 150 м к северу от южного края участка разведения и приблизительно в 800 м к западу от его восточного края.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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